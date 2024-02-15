Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 15 февраля, выразил соболезнования по поводу ударов Вооруженных сил Украины по Белгороду.

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— От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований, — написал он в своем Telegram-канале.

В Белгороде в результате ракетного удара ВСУ погибли пять человек, еще 18 получили ранения. В числе погибших есть один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ракетный удар ВСУ по Белгороду повредил торговый центр, в котором находятся магазин «Магнит» и аптека. В здании выбиты стекла и поврежден фасад. Также пострадали припаркованные рядом с торговым центром автомобили. Незадолго до этого в самом Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная тревога.