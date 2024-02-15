Во время визита в Москву американский журналист Такер Карлсон побывал в столичном гипермаркете «Ашан». Теперь он решил поделиться впечатлениями от российского магазина. Вечерняя Москва

По его словам, они с командой собрали в тележке недельный запас продуктов для семьи из четырех человек. Не глядя на ценники. «Мы гадали, сколько все это будет стоить... вышло 104 американских доллара (почти 9,5 тысяч рублей - прим. НСН). В США мы заплатили бы в четыре раза больше» - рассказал он. NSN.FM

Как отметил Карлсон, сравнение в этом плане российских и американских магазинов "явно не в пользу Соединенных Штатов". Кроме того, по его словам, подобная разница еще "больше радикализирует" против действий американского руководства. Российская газета