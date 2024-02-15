Россиянка рассказала о нападении тигра на скот и получила штраф

В Приморье суд оштрафовал главу крестьянско-фермерского хозяйства на 30 тысяч рублей за распространение ложного сообщения о нападении тигра на лошадь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

© Blake Meyer / Unsplash Тигр напал на фермера в индийском штате Уттаракханд, Индия. Как сообщает India Times, хищник растерзал работавшего в поле пожилого мужчину. Инцидент произошел вечером в четверг, 13 апреля 2023 года, в деревне Ладуасан, находящейся недалеко от тигриного

По данным ведомства, женщина-фермер создавала панику и нагнетала обстановку в селе, рассказывая, что хищник расправился с ее лошадью. Она пугала людей историями про диких животных, которые бесконтрольно гуляют по сельхозугодиям.

В марте 2023 года россиянка обнаружила погибшую лошадь в районе села Ромашки. Тогда она решила, что это результат нападения тигра. Сообщение об этом женщина опубликовала в своих соцсетях, дополнив его фотографиями. Отмечается, что сам момент нападения хищника на скот женщина не видела.

На сообщение отреагировали правоохранители. На место происшествия приехали специалисты по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными, которые не нашли на теле лошади следов атаки тигра. А экспертиза установила, что животное погибло из-за огнестрельных ранений.

Фигурантка до последнего настаивала на версии о нападении тигра даже тогда, когда увидела заключение специалистов.