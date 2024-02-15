Карлсон опубликовал видеообзор на меню из «Вкусно и точка»

В ходе своей поездки в Москву американский журналист Такер Карлсон посетил один из ресторанов сети «Вкусно и точка» и сделал обзор на еду. В видео, размещенном на сайте экс-ведущего Fox, журналист заявил, что по вкусу это те же блюда, что и в американском McDonald’s, только без ГМО.

Карлсон купил два чизбургера, большую колу, большую порцию картошки-фри и брауни. Попробовав бургер, он заявил, что это «абсолютно то же самое».

«Моя первая мысль: мне не стоило есть это, но мне нравится», — добавил он, отметив, что обычно не ест фаст-фуд из-за опасений за фигуру.

Перечисленные блюда обошлись Карлсону в 647 рублей или чуть больше 7 долларов. В США подобный набор обошелся бы журналисту значительно дороже — около 22 долларов или 2 тысяч рублей.