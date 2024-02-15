Умерла знаменитая советская артистка Наталья Александрова-Серж

Ушла из жизни Наталья Георгиевна Александрова-Серж, советская и российская артистка цирка, представитель одной из старейших артистических династий.

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"14 февраля ушла из жизни руководитель номера "Жокеи-наездники "Курс" Наталья Георгиевна Александрова-Серж. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - сказано в некрологах на профильных ресурсах. Причина смерти не называется.

Основатель конно-акробатического ансамбля "Жокеи-наездники", ставшего одним из крупнейших групповых номеров советского цирка, был Александр Сергеевич Александров-Серж, который почти 70 лет выступал на манеже.

Александров-Серж вырос в семье потомственных артистов цирка - на арене работали его дед, отец, мать и братья. А со временем и дети наездника продолжили семейную традицию.