Умерла знаменитая советская артистка Наталья Александрова-Серж
Ушла из жизни Наталья Георгиевна Александрова-Серж, советская и российская артистка цирка, представитель одной из старейших артистических династий.
"14 февраля ушла из жизни руководитель номера "Жокеи-наездники "Курс" Наталья Георгиевна Александрова-Серж. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - сказано в некрологах на профильных ресурсах. Причина смерти не называется.
Основатель конно-акробатического ансамбля "Жокеи-наездники", ставшего одним из крупнейших групповых номеров советского цирка, был Александр Сергеевич Александров-Серж, который почти 70 лет выступал на манеже.
Александров-Серж вырос в семье потомственных артистов цирка - на арене работали его дед, отец, мать и братья. А со временем и дети наездника продолжили семейную традицию.
Наталья Александрова-Серж была единственной в истории цирка женщиной, которая руководила группой жокеев-наездников. Впервые она вышла на арену еще ребенком. Дебютное выступление - в красноярском цирке в 1964-м. Своей труппой Наталья Георгиевна руководила с 1976 года.