В России начнут штрафовать за раздачу просроченной еды

Штрафы благотворительным организациям и фондам, которые занимаются бесплатной раздачей продуктов с истекшим сроком годности, собираются ввести в России. Штраф за подобный проступок может составлять до 300 тысяч рублей, пишет газета «Известия.

Законопроект подготовлен к внесению в Государственную Думу депутатами фракции «Единой России». Он входит в пакет документов, подразумевающих отмену НДС на фудшеринг.

«Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам», — цитирует содержание документа «Известия».

При этом штрафы должностным лицам составят от 10 до 20 тысяч рублей, предпринимателям без образования юридического лица — от 20 до 30 тысяч рублей и юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей.

Депутаты уже направили законопроект на отзыв в кабинет министров и планируется к внесению в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию.