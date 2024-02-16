У кого из медработников вырастет зарплата весной 2024 года

С 1 марта медикам, которые работают в малых городах, районных центрах и селах, повысят ежемесячные выплаты. А с 1 апреля во всех регионах окладная часть зарплаты медработников вырастет до 50 процентов. Кроме того, продолжится и модернизация первичного звена здравоохранения. Об этом заявил 14 февраля президент Владимир Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий. Впечатления от новостей собирала «Парламентская газета».

С 1 апреля и никаких шуток

Выступая 14 февраля на пленарном заседании Форума будущих технологий, Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах и селах. По его словам, необходимо обратить особое внимание на поддержку врачей в районных и участковых больницах. Как заявил глава государства, в городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи помимо базовой зарплаты дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей. Докторам, работающим в поселениях, где число жителей не превышает 50 тысяч человек, полагается дополнительно 50 тысяч рублей, а медсестрам или медбратьям — 30 тысяч рублей.

Также президент рассказал о повышении окладной части заработной платы медработников до 50 процентов во всех российских регионах. Пока не везде на этот показатель обращают должное внимание. По данным Профсоюза работников здравоохранения России, доля оклада в общей заработной плате по всем категориям работников: врачам, среднему и младшему персоналу, выше 55 процентов есть только в пяти регионах. Еще в одиннадцати — гарантированная часть оплаты труда достигает 50 процентов. Поэтому глава государства поручил Правительству в самом скором времени подготовить нормативную базу. «С 1 апреля регионы должны повысить до 50 процентов окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты», — сказал Путин, его слова приводятся на сайте Кремля. Согласно поручению президента, с 1 апреля медработники начнут получать повышенные выплаты задним числом за март.

Напомним, что на зарплаты медиков в 2024 году выделят более 7,5 миллиарда рублей. Об этом говорилось в информации, которая была опубликована 25 декабря на сайте кабмина. Также там было сказано, что в 2024 году штат медицинских учреждений увеличится почти на 10 тысяч врачей и на 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Денег больше, дефицита кадров — меньше

Президент также пообещал, что модернизация первичного звена здравоохранения обязательно будет продолжена. При этом существенно увеличится уровень финансирования фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Кроме того, в России запустят нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. При его реализации задействуют весь потенциал передовых технологий.

Наша медицина в последние годы и без того совершила настоящий прорыв, сказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. Но вызовов, безусловно, много, потому здравоохранение России не стоит на месте, подчеркнула депутат. «Наша медицина идет вперед, показывая всему миру беспрецедентный отечественный потенциал. И речь не только про федеральные клиники страны, особый акцент глава государства делает на развитии регионального здравоохранения, чтобы все эти технологии были доступны везде», — отметила Тамара Фролова. По ее мнению, такого масштаба принимаемых мер в медицине еще не видели, а заявления Владимира Путина о новых принципах работы системы здравоохранения на Форуме будущих технологий произвели настоящий фурор.

Переоценить эти инициативы невозможно, согласен и экс-сенатор, детский онколог Владимир Круглый. «Это важно, потому что у нас в последние годы проводится модернизация первичного звена медпомощи, которое является основой медицины. А дефицит кадров в этой сфере, к сожалению, сохраняется, поэтому дополнительные меры — необходимы и очень своевременны», — уверен он.