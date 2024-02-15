Госдума рассмотрит законопроект о треш-стримах

«Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще неокрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь», — сказал накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.