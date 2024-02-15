Госдума рассмотрит законопроект о треш-стримах
Госдума на пленарном заседании 15 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект, запрещающий распространение фото- или видеоматериалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами, в том числе так называемые треш-стримы. Также документ обязывает соцсети вести мониторить и выявлять такие материалы.
Это третья инициатива из пакета законопроектов о запрете треш-стримов.
«Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще неокрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на все, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь», — сказал накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Также в четверг депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект, предлагающий уравнять специалистов с немедицинским образованием в правах с врачами в части оказания медпомощи. Сейчас у медработников с иным образованием нет законодательного права оказывать медицинскую помощь наравне с врачами-специалистами.
«Новые нормы особенно важны для медицинской реабилитации, которая сейчас в России поднялась на качественно иной уровень», — говорил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.