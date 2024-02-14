Умер автор музыкальной темы к «Ну, погоди!»

На 96-м году жизни скончался венгерский композитор Тамаш Деак, написавший музыкальную заставку к мультсериалу «Ну, погоди!». Об этом сообщает «Российская газета».

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По данным издания, Деак умер 12 февраля в Будапеште. Причина смерти не уточняется.

Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. С 1959 по 1964 года работал на Венгерском радио. Сам научился играть на трубе. С 1964 года стал бэндлидером Deak Big Band. В результате стал автором музыки более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, джазовых и симфонических композиций.