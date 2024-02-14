Умер автор музыкальной темы к «Ну, погоди!»
На 96-м году жизни скончался венгерский композитор Тамаш Деак, написавший музыкальную заставку к мультсериалу «Ну, погоди!». Об этом сообщает «Российская газета».
По данным издания, Деак умер 12 февраля в Будапеште. Причина смерти не уточняется.
Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. С 1959 по 1964 года работал на Венгерском радио. Сам научился играть на трубе. С 1964 года стал бэндлидером Deak Big Band. В результате стал автором музыки более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, джазовых и симфонических композиций.
В РФ он стал известен благодаря музыкальной композиции «Водные лыжи», которая использовалась в заставке и эпизодах мультфильма «Ну, погоди!» с 1969 по 2017 годы, а также его перезапуске в 2021 году. Кроме того довольно известными стали его композиции для «Ловушки для кошек», сериала «Густав» и мультсериала «Семья Мезга».