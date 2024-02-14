Издатели оценили интерес россиян к книгам писателей-иноагентов

По его словам, продажа книг иноагентов в объеме составляет менее одного процента суммарно по объему проданного тиража, несмотря на популярность некоторых авторов этой категории. «Они по-прежнему есть где-то на полках магазинов, но объективно в связи со снижением ликвидности, снижением объема продаж они отходят на второй и третий план, а через какое-то время могут вообще вымыться», — заявил он.