Форум #МыВместе пройдет в конце года

«В конце года нас как обычно ждет огромный форум #МыВместе, традиционно на него приезжает президент и в рамках премии #МыВместе вручает премию главному волонтеру года. Существует и ряд других номинаций, в которых ребята со всей страны могут принять участие. В прошлом году премия проходила на ВДНХ, до этого – в Манеже. В этом году – пока не знаем, но обязательно будет анонс», – сказала Беликова.