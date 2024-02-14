Форум #МыВместе пройдет в конце года
Форум #МыВместе пройдет в конце 2024 года. Об этом журналистам сообщила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Елена Беликова.
«В конце года нас как обычно ждет огромный форум #МыВместе, традиционно на него приезжает президент и в рамках премии #МыВместе вручает премию главному волонтеру года. Существует и ряд других номинаций, в которых ребята со всей страны могут принять участие. В прошлом году премия проходила на ВДНХ, до этого – в Манеже. В этом году – пока не знаем, но обязательно будет анонс», – сказала Беликова.
Международный форум гражданского участия #МыВместе прошел 4–8 декабря 2023 года в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. По итогам форума проходит объявление и награждение призеров международной премии #МыВместе.
Основная цель премии – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. ФГБУ «Роспатриотцентр» является соорганизатором форума.