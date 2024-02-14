«Морды хитрые в крови»: Алаудинов о раскаяниях звезд «голой» вечеринки

Ведь что они говорили, как там одна поэма, я ее с детства люблю, и там есть такие слова. Я саму поэму расскажу. Не надо все приводить, она звучит так: «По горным тропам, даже и не присев, идет-бредет усталый лев. За ним же полчища шакалов, чьи морды хитрые в крови и объясняются в любви. О как ты горд! Какой оскал! Ты выше круче скал, ты только рев издай, мы в бой все кинемся за тобой. Но голодом свело им брюхо, к порывам душ оно ведь глухо. И молвила шакалья тень: «Там впереди двойной капкан, ты вмиг его собьешь, канкан». И в миг капкан был на шкуре льва. Мораль сей басни такова: не верь всем тем, кто рядом вьется и попросту в любви клянется, — рассказал Алаудинов.