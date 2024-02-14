Продажи книг на маркетплейсах в России в 2023 году выросли более чем на 40%
В 2023 году продажи книг через маркетплейсы выросли более чем на 40% по сравнению с 2022 годом. Об этом журналистам сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ», вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков.
«В целом рынок закончил книжный год позитивно, и в отличие от предыдущих лет, когда в 2022 году рост себестоимости книг составил почти 30%, а цены выросли на 20%, в этом году рост цен был на уровне инфляции – около 5%. <…> Основными драйверами роста были маркетплейсы, их продажи выросли более чем на 40%. Активно рос самиздат, и в электронных книгах активно росли аудиокниги», – сказал он на презентации итогов года на книжном рынке.
Согласно документу, представленному Новиковым, объем книжного рынка в 2023 году вырос в денежном и в натуральном объемах на 9% и 3% соответственно.
Эксперт отметил, что в 2023 году показала рост прикладная литература.
«Также стабильно растет художественная литература и детская литература», – добавил вице-президент РКС.
В 2023 году традиционно женщины читали и покупали книги больше, чем мужчины, уточнил он.