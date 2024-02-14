Продажи книг на маркетплейсах в России в 2023 году выросли более чем на 40%

«В целом рынок закончил книжный год позитивно, и в отличие от предыдущих лет, когда в 2022 году рост себестоимости книг составил почти 30%, а цены выросли на 20%, в этом году рост цен был на уровне инфляции – около 5%. <…> Основными драйверами роста были маркетплейсы, их продажи выросли более чем на 40%. Активно рос самиздат, и в электронных книгах активно росли аудиокниги», – сказал он на презентации итогов года на книжном рынке.