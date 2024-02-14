Умер один из пионеров мировой атомной энергетики

Скончался физик, один из пионеров мирного атома, участник проектов для атомной энергетики будущего Лев Кочетков, сообщили РИА Новости в пресс-службе входящего в научный дивизион госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ). Отмечается, что ему было 93 года.

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13 февраля 2024 года ушел из жизни Лев Алексеевич Кочетков — старейший сотрудник Физико-энергетического института, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Москве в возрасте 89 лет умер один из основоположников клинической фармакологии в России академик РАН Владимир Кукес. Смерть наступила от естественных причин. Тело ученого обнаружили 5 февраля в его столичной квартире.