«Отмена отмены»: В искренности приезда Киркорова в больницу Горловки усомнились

«И если бы это от сердца шло, то приехал бы он сюда гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, разделяющие наши идеи, понимающие важность и значимость СВО для Родины, искренне желающие морально поддержать ребят на передовой», — уточнил собеседник агентства.