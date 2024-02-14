«Отмена отмены»: В искренности приезда Киркорова в больницу Горловки усомнились
Визит в Донецкую Народную Республику певца Филиппа Киркорова и его выступление в больнице Горловки перед ранеными вызвали неоднозначную реакцию. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
В беседе с РИА Новости он поинтересовался, а зачем артист это сделал. По словам Гагина, патриотизм и желание помочь должны идти от сердца.
«И если бы это от сердца шло, то приехал бы он сюда гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса, разделяющие наши идеи, понимающие важность и значимость СВО для Родины, искренне желающие морально поддержать ребят на передовой», — уточнил собеседник агентства.
Гагин подчеркнул, что приезд Киркорова стал вынужденной мерой для «отмены отмены», поэтому сомнительно, что случилось «искреннее осознание».
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