Россияне рассказали, почему испытывают стресс при смене работы

Около 31% россиян отметили, что каждый раз волнуются при найме в новую компанию, еще 26% заявили, что у них были случаи, когда прием на работу оказался безболезненным, 23% испытывали трудности на первой работе. Об этом пишет "Газета.ру".

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Отмечается, что не каждый специалист может справиться с трудностями, возникающими при адаптации. Продолжить работу и закрепиться в компании смогли 52%, 33% заявили, что преодолели все проблемы, но им пришлось уйти. При этом 15% признались, что были уволены руководителем или самостоятельно ушли, потому что не смогли справиться с трудностями адаптации.

Аналитики выяснили, что остаться в компании позволяет самостоятельность. Около 35% нанятых сотрудников "выживали" на новом рабочем месте и самостоятельно разбирались в возникающих проблемах.

В топе стрессовых факторов оказались страх совершить ошибку (39%), нехватка знаний для выполнения поставленных задач (30%), а также отсутствие диалога с руководством (28%). Организатор премии Team Awards Константин Борисов отметил, что 40% опрошенных заявили, что им остро не хватает при выходе на новую работу профессионального ментора или наставника в коллективе.

При этом для 34% опрошенных важен четко выстроенный процесс адаптации и правильное знакомство с коллегами. Необходимость прямого взаимодействия с руководителем для правильной постановки целей и задач отмечает каждый пятый.

Опрос показал, что 70–80% применяют на текущем месте работы прошлый опыт. Долю тренингов и обучения 28% участников исследования оценили в 20–30%. Следом расположился опыт новых коллег или команды, четверть респондентов отдают ему 10% важности.

Опрошенные подчеркнули, что готовы помогать новичкам. Примерно 45% поддерживают коллег из-за альтруистических побуждений, еще треть делают это за деньги. До 10 тысяч рублей за каждого сотрудника доплачивают 30%, 10–20 тысяч рублей – 24% и 20–30 тысяч рублей – 23%.

Ранее треть россиян (37%) в ходе опроса назвали график работы 5/2 идеальным. При этом 27% респондентов предпочли гибкий график.