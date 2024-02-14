Симоньян после инцидента с запертой собакой в Подмосковье обратилась к законодателям

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала изменить закон о запрете вскрывать чужую собственность без хозяев. Она обратилась к законодателям после сообщений о воющей уже несколько дней собаке в подмосковном Томилине.

Местные жители рассказали, что уже несколько дней слышат вой собаки в запертой квартире. Они вызвали полицию, но вскрыть жилье без хозяина нельзя.

Люди пишут в соцсетях, что у собаки уже не осталось сил Проблему с «неблагополучным соседом» планируют обсудить с главным инженером управляющей компании.

«Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней», — подчеркнула Симоньян.

По информации RT, хозяин периодически уходит в загулы, уезжает из дома, толком не кормит питомца. По словам жителей, собаку подкармливают другие люди, когда хозяин выпускает ее на улицу.