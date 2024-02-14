В Крыму на 15 и 16 февраля объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ветра до 20 м/с на 15 и 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
"Штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 15-16 февраля 2024 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15-16 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В правительстве республики в случае ЧС призвали жителей звонить по номеру 112.