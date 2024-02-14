В российских школах сегодня проходит ОГЭ по русскому языку
Сегодня в школах всех российских регионов, кроме Херсонской и Запорожской областей, проходит итоговое собеседование по русскому языку. Также оно состоится в школах за рубежом.
На участие зарегистрировались свыше полутора миллионов девятиклассников. 14 февраля - основной срок для этого испытания, но предусмотрены и дополнительные дни - 13 марта и 15 апреля. Они - для школьников, получивших "незачет", либо для тех, кто не пришел на собеседование по уважительной причине.
Участникам предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором.