Пушкинский музей откроет первую в России выставку итальянского натюрморта 5 марта
В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина 5 марта откроется первая в России выставка итальянского натюрморта, сообщила пресс-служба учреждения.
«ГМИИ имени Пушкина представляет проект «Цветы, плоды и музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко» – первую выставку итальянского натюрморта в России. Выставочный проект откроет посетителям новые имена и расскажет об обновленных атрибуциях. В экспозиции будет показано свыше 70 произведений из российских собраний и частных собраний. Выставка откроется 5 марта и продлится до 26 мая», – сказали в пресс-службе.
Там добавили, что многие картины посетители увидят в первый раз, так как те были в запасниках.
«Имена, представленные на выставке, новы для российского зрителя: это неаполитанцы Джузеппе Рекко, Джузеппе Руопполо, римляне Микеланджело дель Кампидольо, Франческо Нолетти, прозванный Мальтезе, Микеланджело Черквоцци, флорентинец Якопо да Эмполи, а также художники, работавшие на севере Италии, в Генуе, Венеции, городах Ломбардии и Эмилии-Романьи», – отметили в музее.