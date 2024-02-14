Пушкинский музей откроет первую в России выставку итальянского натюрморта 5 марта

«ГМИИ имени Пушкина представляет проект «Цветы, плоды и музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко» – первую выставку итальянского натюрморта в России. Выставочный проект откроет посетителям новые имена и расскажет об обновленных атрибуциях. В экспозиции будет показано свыше 70 произведений из российских собраний и частных собраний. Выставка откроется 5 марта и продлится до 26 мая», – сказали в пресс-службе.