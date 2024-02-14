В Театре Российской армии состоялась встреча поколений защитников Отечества

Торжественная встреча поколений защитников Отечества прошла в Центральном академическом театре Российской Армии.

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В ходе мероприятия чествовали военные династии, которые выбрали своей профессией защиту Родины. Представителям каждой военной династии вручили грамоты Московского Дома ветеранов. В зале собрались Герои Советского Союза, Герои России, ветераны, военнослужащие, в том числе участники военной операции по защите Донбасса.

С приветственным словом от замминистра обороны РФ Виктора Горемыкина выступил начальник управления – замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Игорь Сиваков.

«За более чем тысячелетнюю историю России патриотизм, воинская доблесть, готовность постоять за Отчизну стали неотъемлемой частью национального характера нашего народа», - сказал он.

Сиваков отметил, что в нашей стране помнят и гордятся прошлым, хранят память о подвигах предков, а сегодняшние защитники Отечества продолжает священные традиции предшественников.

Также проявившим высокие профессиональные и личные качества участникам спецоперации вручили государственные награды. Кроме того, вручено удостоверение к неполученному в годы Великой Отечественной войны ордену Красной Звезды родственникам командира минометной роты 795 стрелкового полка 228 стрелковой дивизии лейтенанту Зельману Зусевичу Меломеду.

По окончании мероприятия артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова выступили перед собравшимися с концертной программой. Московский дом ветеранов войн и вооруженных сил проводит подобные встречи с 2005 года.