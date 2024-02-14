Более половины опрошенных россиян считают служебные романы нормой

Более половины российских граждан (68%) нормально относятся к романам на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Почти треть россиян встречают свою половинку на работе или учебе и столько же когда-либо испытывали романтические чувства к коллегам. Подобные ситуации в нашем обществе сегодня воспринимаются скорее как норма (68%), впрочем, 10 лет назад мы относились к этому практически так же (2014 год - 64%). Еще 20% считают, что романтические отношения между коллегами - это не очень хорошо, но с этим можно смириться (минус 6 п. п. к 2014 году)", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что ситуация меняется, когда речь заходит не просто о коллегах, а об отношениях между подчиненным и руководителем. Каждый четвертый респондент против таких союзов (24%).

Кроме того, в современном российском обществе измены (любовные отношения между холостым и состоящим в браке человеком) чаще всего считаются неприемлемыми - 51%. При этом каждый третий участник опроса готов мириться с изменами, хотя также не находит в них ничего хорошего (35%), а для 8% россиян это норма.

По результатам исследования, среди 18-34-летних 60% считают нормальным, если девушка значительно младше мужчины, в группе старше 60 лет эту позицию разделяют 37%. Среди россиян до 45 лет 45-48% нормально относятся и к обратной ситуации, где женщина ощутимо старше мужчины, после 60 лет показатель снижается до 18%. Опрошенные граждане старше 60 лет чаще других порицают подобные неравные отношения (13% и 29% соответственно).

"На мнения россиян в этом вопросе влияет и территория проживания. Чем меньше размер населенного пункта <...>, тем чаще они не готовы мириться с непривычными проявлениями чувств. В городах-миллионниках, в Москве и Санкт-Петербурге люди, напротив, готовы "закрывать глаза" на частную жизнь других, которая выходит за рамки традиционных представлений о любви. В частности, в обеих столицах каждый третий (34%) допускает или считает нормальным такой вариант отношений, как союз троих людей, тогда как на селе - только каждый десятый (10%)", - говорится в исследовании.

Об опросе