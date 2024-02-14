Власти Сочи предупредили о наказании за незаконный сбор мимозы

В Сочи в преддверии Международного женского дня 8 марта будет усилен контроль, а те, кто срывает мимозу в несанкционированных местах и на клумбах города, будут оштрафованы. Об этом предупредили в мэрии, пишет РИА Новости.

По данным издания, на прилавках Сочи уже появились букеты из цветов акации серебристой, которая считается одним из символов весны. И по мере приближения праздника увеличивается количество торговцев мимозой.

«Администрация города Сочи усилит контроль за фактами несанкционированного сбора акации серебристой или мимозы, а также сохранности цветочного оформления на городских клумбах», - заявили в мэрии.

В администрации Сочи напомнили, что виновным грозит наказание в соответствии с законом Краснодарского края №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» и городскими правилами благоустройства.

В частности, за незаконный сбор цветов в городе для физических лиц предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей. А вот юридическим лицам за такие же действия грозит уже наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей.