Власти Сочи предупредили о наказании за незаконный сбор мимозы
В Сочи в преддверии Международного женского дня 8 марта будет усилен контроль, а те, кто срывает мимозу в несанкционированных местах и на клумбах города, будут оштрафованы. Об этом предупредили в мэрии, пишет РИА Новости.
По данным издания, на прилавках Сочи уже появились букеты из цветов акации серебристой, которая считается одним из символов весны. И по мере приближения праздника увеличивается количество торговцев мимозой.
«Администрация города Сочи усилит контроль за фактами несанкционированного сбора акации серебристой или мимозы, а также сохранности цветочного оформления на городских клумбах», - заявили в мэрии.
В администрации Сочи напомнили, что виновным грозит наказание в соответствии с законом Краснодарского края №2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» и городскими правилами благоустройства.
В частности, за незаконный сбор цветов в городе для физических лиц предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей. А вот юридическим лицам за такие же действия грозит уже наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей.
Ранее медицинский психолог сети клиник «Семейная» Мария Конончук дала советы по поводу лучших подарков женщинам к 8 марта «на скорую руку», если не удалось заранее подготовиться к празднику. По ее словам, целесообразно дарить «яркие эмоции», оплатив, например, курсы экстремального вождения. Также хорошим подарком могут стать сертификаты на различные виды массажа, полет в аэротрубе, билеты на выставку или познавательную экскурсию.