Эксперт рассказала о схемах мошенников при поверке счетчиков

Коммерческий директор «Росводоканал-Липецк» Анна Полянская рассказала, какие схемы используют мошенники при поверке счетчиков. Как сообщает «Лента.ру», главным приемом злоумышленников оказались фиктивные работы.

По словам Полянской, чаще всего аферист пытается убедить хозяина квартиры, что устройство неисправно и поверку нужно провести как можно скорее. В противном случае хозяину якобы придется платить по нормативам, а то и вовсе за всех неплательщиков дома. Попав в квартиру, мошенник просто изображает поверку, а через несколько минут говорит, что работа готова и просит ее оплатить. В среднем такие «услуги» обходятся в 1,5-2 тысячи рублей.

«Естественно, после их визита, счетчик так и остается неповеренным. Отмечу, что в среднем по стране поверка счетчика у сертифицированной организации стоит 300-600 рублей», — сказала Полянская.

Еще одна популярная схема — незаметно сорвать пломбу на счетчиках во время фиктивной поверки. В таком случае мошенник начинает угрожать хозяину, что сообщит об этом в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, которые выпишут солидный штраф. После этого аферист предлагает «решить проблему» на месте за 2-3 тысячи рублей.

Полянская подчеркнула, что закон действительно предусматривает ответственность за срыв пломбы. В таком случае исполнитель коммунальных услуг составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета, а плата за потребленную воду рассчитывается с применением повышенного коэффициента. При этом контролер не имеет права лично получать деньги от хозяина квартиры при обнаружении поврежденной пломбы — за это ему грозит административный штраф.

Также иногда мошенники заявляют, что счетчик неисправен и предлагают переустановить его — новый прибор у «проверяющего» обычно есть с собой. Цены составляют от 4 до 6 тысяч рублей за счетчик и от 3 до 4 тысяч за его установку. Директор ресурсоснабжающей организации отметила, что в действительности стоимость устройства и его установки в разы ниже.