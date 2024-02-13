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Эксперт рассказала о схемах мошенников при поверке счетчиков

Коммерческий директор «Росводоканал-Липецк» Анна Полянская рассказала, какие схемы используют мошенники при поверке счетчиков. Как сообщает «Лента.ру», главным приемом злоумышленников оказались фиктивные работы.

Эксперт рассказала о схемах мошенников при поверке счетчиков
© globallookpress.com

По словам Полянской, чаще всего аферист пытается убедить хозяина квартиры, что устройство неисправно и поверку нужно провести как можно скорее. В противном случае хозяину якобы придется платить по нормативам, а то и вовсе за всех неплательщиков дома. Попав в квартиру, мошенник просто изображает поверку, а через несколько минут говорит, что работа готова и просит ее оплатить. В среднем такие «услуги» обходятся в 1,5-2 тысячи рублей.

«Естественно, после их визита, счетчик так и остается неповеренным. Отмечу, что в среднем по стране поверка счетчика у сертифицированной организации стоит 300-600 рублей», — сказала Полянская.

Еще одна популярная схема — незаметно сорвать пломбу на счетчиках во время фиктивной поверки. В таком случае мошенник начинает угрожать хозяину, что сообщит об этом в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, которые выпишут солидный штраф. После этого аферист предлагает «решить проблему» на месте за 2-3 тысячи рублей.

Полянская подчеркнула, что закон действительно предусматривает ответственность за срыв пломбы. В таком случае исполнитель коммунальных услуг составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета, а плата за потребленную воду рассчитывается с применением повышенного коэффициента. При этом контролер не имеет права лично получать деньги от хозяина квартиры при обнаружении поврежденной пломбы — за это ему грозит административный штраф.

Также иногда мошенники заявляют, что счетчик неисправен и предлагают переустановить его — новый прибор у «проверяющего» обычно есть с собой. Цены составляют от 4 до 6 тысяч рублей за счетчик и от 3 до 4 тысяч за его установку. Директор ресурсоснабжающей организации отметила, что в действительности стоимость устройства и его установки в разы ниже.

Последняя популярная схема — предложение забронировать новый, более точный и экономичный счетчик по выгодной цене. В таких случаях мошенники обычно просто берут предоплату у собственника и исчезают.

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