Юг России столкнется с резким похолоданием после аномального тепла

На юге России прогнозируют похолодание после аномального тепла 15 февраля
Резкое похолодание и сильный ветер придут на юг России и Северный Кавказ в четверг после аномального тепла с превышением климатической нормы на 8-10 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Основной процесс этой недели на юге России - резкое похолодание в четверг, в начале же недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на 8-10 градусов. По-весеннему теплая погода - в Крыму и на Кубани, где столбики термометров будут подниматься, словно в Средиземноморье, до 15-18 градусов, местами - до 20 градусов. И затем в южные регионы начнет поступать арктический воздух, и в низовьях Волги и Дона похолодает до 3-8 градусов со знаком минус, в Причерноморье - до 2-7 градусов", - сказала она, уточнив, что похолодание будет сопровождаться ветром.
При этом температура воздуха опустится до значений климатической нормы в южной части региона - Крыму, на Кубани, на Ставрополье. В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии станет на два-пять градусов ниже нормы. Похолодание продержится как минимум до конца недели.
В Ростове-на-Дону в четверг похолодает в дневные часы до 0-3 градусов мороза. В Волгограде - в четверг - до 5-7 градусов мороза, в пятницу - до 10-12 градусов мороза, ситуацию усугубит северо-восточный ветер до 10-12 м/с. В Ставрополе к пятнице температура воздуха опустится с 15-18 градусов тепла до 2-5 градусов мороза, в выходные дни - до 10-13 градусов мороза с ветром до 12-15 м/с.
В Краснодаре в четверг - до 10-12 градусов тепла, в пятницу - до 4-6 градусов тепла, ветер до 10-12 м/с. В Сочи в четверг похолодает до 10-12 градусов тепла, пройдут дожди.