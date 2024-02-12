Юг России столкнется с резким похолоданием после аномального тепла

"Основной процесс этой недели на юге России - резкое похолодание в четверг, в начале же недели температура воздуха будет превышать климатическую норму на 8-10 градусов. По-весеннему теплая погода - в Крыму и на Кубани, где столбики термометров будут подниматься, словно в Средиземноморье, до 15-18 градусов, местами - до 20 градусов. И затем в южные регионы начнет поступать арктический воздух, и в низовьях Волги и Дона похолодает до 3-8 градусов со знаком минус, в Причерноморье - до 2-7 градусов", - сказала она, уточнив, что похолодание будет сопровождаться ветром.