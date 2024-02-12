В Госдуму внесли проект закона о расширении списка нежелательных организаций

В Государственную думу внесен проект закона о признании нежелательными организаций, чьи учредители являются представителями иностранных госорганов. Об этом заявил депутат Василий Пискарев в Telegram-канале. Газета.Ru

«Внесли сегодня с коллегами важную инициативу, которая позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы», — написал парламентарий. RT на русском

По его словам, абсолютно неважно, «кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России». Если деятельность представляет угрозу для безопасности и обороноспособности России, она так же может быть объявлена нежелательной, пояснил он. Парламентская газета