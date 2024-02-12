Стали известны подробности госпитализации Петросяна

«К сожалению, мы уже долгое время не можем до него дозвониться. Мы слышали, что он сломал предплечье, и решили узнать, как он себя чувствует. Но никто не берет трубки. У нас сейчас нет никаких точных сведений о его здоровье, поэтому мы очень беспокоимся за него. Ни жена не отвечает, ни он», — поделилась Гвоздева.