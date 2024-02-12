Больше половины россиян не будут праздновать День святого Валентина

Больше половины россиян не планируют праздновать День святого Валентина в этом году. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сети доставки «Много лосося» и ресурсе «Чек Индекс».

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63% опрошенных заявили, что проигнорируют День святого Валентина. 37% респондентов будут праздновать 14 февраля. Из них 44% проведут время дома. В ресторан отправятся 35% россиян, а в загородный отель или спа – 12%.

Большинство респондентов из числа тех, кто будет отмечать дома, заявили, что закажут роллы или пиццу с доставкой. 57% россиян собираются заняться сексом. Романтический ужин хотят приготовить 30%, а посмотреть любимые фильмы и сериалы – 23%.

Почти три четверти россиян (73%) планируют потратить не более 5 000 рублей на праздник без учета подарков, и лишь 2% — более 15 000 рублей.

70% респондентов заявили, что будут дарить подарок своей второй половине. 84% опрошенных купят цветы, 66% – сертификат в косметический магазин, а 46% – сладости.

Только 35% одиноких россиян планируют отпраздновать 14 февраля. Большинство из них (65%) собирается лежать в ванне и смотреть любимые фильмы и сериалы. 56% опрошенных закажут роллы или пиццу с доставкой, а 34% – пойдут в ресторан.