«Ростех» попросил смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

«Ростех» призывал суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации Сергея Чемезова. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель руководителя компании.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал виновным в вымогательстве бывшего коммерческого директора холдинга журналистки Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кирилла Суханова. Ему назначили наказание в виде 7,5 лет заключения в колонии строгого режима. Другие фигуранты дела, администраторы Telegram-канала «Тушите свет» Ариан Романовский и Тимур Бигаев, получили по 7 лет тюрьмы.

«Мы просили суд о смягчении приговора. Просили учесть смягчающие обстоятельства, в том числе принесенные подсудимыми извинения, которые были приняты Сергеем Викторовичем», — заявил представитель главы «Ростеха».

Напомним, по версии следователей, Суханов, Романовский и Бигаев вымогали 11 млн рублей у Чемезова, обещая взамен не писать о «Ростехе» негативные посты в Telegram-канале. Обвиняемые свою вину не признали.