Журналистка и блогер Ксения Собчак назвала несправедливым приговор бывшему сотруднику Кириллу Суханову, подчеркнув, что «выполнила все договоренности» для его смягчения. Об этом она заявила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Бывший коммерческий директор холдинга Собчак «Осторожно Media» Кирилл Суханов, также экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев были обвинены в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, они вымогали деньги за отказ от распространения порочащей информации с помощью Telegram-канала «Тушите свет».

Хамовнический суд Москвы назначил Суханову наказание в виде 7 лет и шести месяцев колонии. Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили по 7 лет.

По мнению Собчак, приговор суда стал слишком суровым и несправедливым.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение», - написала она.

При этом Собчак отметила, что таким приговором людям «ломают жизнь».

«За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить?» - заявила она (орфография и пунктуация автора сохранены)