Крымские музеи обратились в ЕСПЧ из-за скифского золота

Крымские музеи направили иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после передачи скифского золота Украине. Об этом рассказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. В коллекции было более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро.

После присоединения полуострова к России Нидерландский апелляционный суд постановил, что коллекцию золота скифов необходимо передать Украине, а не вернуть в музеи Крыма. Верховный суд королевства оставил в силе принятое решение, отклонив апелляцию крымских музеев.

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, крымские музеи приняли решение обратиться в ЕСПЧ.

«Это дело может и должно быть рассмотрено. Я не думаю, что у крымских музеев есть шансы, но, как известно, надежда умирает последней», — заметил Михаил Швыдкой.