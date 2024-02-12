Роспотребнадзор оценил риск завоза вируса «Аляскапокс» в Россию
Риск завоза в Россию вируса «Аляскапокс» и заболевания им исключен. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.
На прошлой неделе на полуострове Кенай на южном побережье Аляски от вируса умер пожилой мужчина. По данным Департамента здравоохранения штата, иммунитет пациента был ослаблен из-за лечения онкологического заболевания. По одной из версий, источником заражения стала кошка, которая жила вместе с погибшим.
«Риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс на территории РФ исключены. Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — заявили в службе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку.
«Аляскапокс» впервые выявили у пациента в городе Фэрбенкс на Аляске в 2015 году. С тех пор в штате зарегистрировали шесть случаев заражения. В природе вирус встречается у мелких млекопитающих, вроде красных полевок и землероек, а участвуют в его распространении кошки и собаки.