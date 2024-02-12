Роспотребнадзор оценил риск завоза вируса «Аляскапокс» в Россию

Риск завоза в Россию вируса «Аляскапокс» и заболевания им исключен. Об этом заявила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

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На прошлой неделе на полуострове Кенай на южном побережье Аляски от вируса умер пожилой мужчина. По данным Департамента здравоохранения штата, иммунитет пациента был ослаблен из-за лечения онкологического заболевания. По одной из версий, источником заражения стала кошка, которая жила вместе с погибшим.

«Риски завоза и заболевания вирусом Аляскапокс на территории РФ исключены. Несмотря на то, что количество выезжающих с континента минимальное, специалисты Роспортебнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу», — заявили в службе.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая передачи вируса от человека к человеку.