Росавиация: число инцидентов с самолетами из-за птиц возросло

Росавиация за 2023 год зафиксировала 1044 столкновения самолетов с птицами, 90 случаев привели к повреждениям воздушных судов и были классифицированы как авиационные инциденты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации.

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В Росавиации подчеркнули, что на территории России произошло 77 инцидентов с птицами.

По данным агентства воздушного транспорта, чаще, чем в 2023-м, проблемы у самолетов из-за птиц возникали только в 2017-м (110 инцидентов). В 2018-м таких случаев было 74, в 2019 году — 83 инцидентов и одно известное происшествие с Airbus «Уральских авиалиний» (авиапроисшествие — более серьезное по сравнению с инцидентом авиасобытие).

Утром 15 августа 2019 года самолет А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, сел в кукурузном поле в Подмосковье. Двигатели лайнера частично потеряли тягу после столкновения со стаей чаек. На борту находились 233 человека, все они остались живы.

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил РБК, что в последние пять лет показатель столкновений с птицами остается на уровне в три столкновения на сто тысяч полетов. О значительном росте авиаинцидентов из-за птиц речи не идет.

В «Уральских авиалиниях» допустили, что столкновений стало немного больше из-за адаптации птиц к методам борьбы с ними, из-за устаревших технических средств и «несовершенства воздушного законодательства в части орнитологического обеспечения».