Юмориста Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Москве с переломом. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

По информации канала, 78-летний артист упал во время прогулки на Лесной улице в минувшее воскресенье. Петросяну вызвали скорую, которая доставила его в больницу — у него диагностировали перелом предплечья со смещением. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что в мае 2023 года СМИ сообщили о госпитализации Петросяна — у него якобы возникли серьезные проблемы с сердцем. Юморист опроверг информацию и заявил, что в действительности проходит плановое обследование. Через несколько дней артиста выписали.