Стало известно, из-за чего каждый десятый рекрутер отказывал в найме соискателю

Каждый десятый специалист по подбору персонала признался в том, что наличие у кандидата татуировки было фактором отказа в трудоустройстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на SuperJob.

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Сервис проводил опрос в период с 1 по 8 февраля. В нем приняли участие 500 менеджеров по персоналу и других специалистов кадровых служб компаний, которые отвечают за подбор персонала.

Формально наличие у соискателя нательной графики не может стать причиной отказа в приеме на работу. Однако 10% опрошенных HR-специалистов заявили, что им приходилось отказывать гражданам в трудоустройстве именно по этой причине.

В публикации говорится, что татуировки одобряют чуть больше четверти россиян (26%), негативно к ним относятся 42% граждан, 32% респондентов затруднились с ответом.