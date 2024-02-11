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В ХМАО вернувшегося с СВО мужчину отказались пустить в бар

В Нижневартовске участник специальной операции не смог попасть в бар и рассказал об этом в соцсетях, сообщает Telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

Вернувшегося с СВО мужчину отказались пустить в бар в Нижневартовске
© РИА Новости

Инцидент произошел в кафе-баре «Авика», туда во время отпуска решил сходить с другом участник СВО.

«Естественно, я был в форме», — уточнил мужчина.

Он утверждает, что сотрудник заведения стал агрессивно себя вести, оскорбил его и грубо попросил покинуть бар.

«Какой-то мужик, типа хозяина, сказал, что я рекламщик СВО. Я ушел. Обидно, что ребят из СВО называют рекламщиками», — рассказывает боец.

В администрации заведения и Роспотребнадзоре ситуацию пока не комментировали.

Общество
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