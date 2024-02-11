Проект ФЗ о предельном возрасте для контрактников исчез с портала правовых актов

Проект федерального закона, которым предлагалось установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников - 70 лет для высших офицеров и 65 лет для всех остальных, - пропал с портала проектов нормативных правовых актов.

"Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно, она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке", - говорится на странице , где ранее был размещен проект.

Как поясняли в российском военном ведомстве в ранее опубликованном документе, действующий сейчас закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия данного закона), но при этом документ не определяет верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты. Законопроектом такую неопределенность планировалось исключить.