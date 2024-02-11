Ежедневно мобильным приложением Госуслуг пользуются 6,5 млн человек
Константин Пичугов, заместитель гендиректора РТЛабс - компании разработчика портала Госуслуги, рассказал о том, как появилось семейство приложений "Госуслуг", каких результатов благодаря этому удалось достичь.
По словам Пичугова, мобильное приложение "Госуслуги" установлено примерно на 100 млн устройств, ежедневно им пользуются 6,5 млн человек. В приложении "Госуслуги" доступны 12 типов электронных копий документов, ежедневно к ним обращаются 368 тыс. человек. Ежедневная аудитория Госкана - 60 тыс. человек. Существенную роль в росте аудитории Госуслуг сыграло расширение семейства приложений - оно увеличило ежемесячную аудиторию с 1,9 млн в 2017 году до 53 млн в 2023 году. Так, приложением "Госуслуги Культура" пользуются 7,9 млн человек, "Госуслуги Авто" - 6,8 млн человек, у "Госуслуги Дом" - 3 млн пользователей.
"Станут ли Госуслуги - суперприложением? Наши технологические подходы позволяют переиспользовать одну и ту же функциональность на разных поверхностях. Этот вопрос не в сфере технологий, а в сфере удобства использования. Мы исповедуем продуктовый подход, ориентируемся на нужды пользователя, на удобство и обратную связь. Если пользователям будет удобно использовать эти функции внутри Госуслуг, мы будем делать это делать", - заявил Пичугов на Дне Госуслуг на форуме-выставке "Россия".