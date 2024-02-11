Ежедневно мобильным приложением Госуслуг пользуются 6,5 млн человек

"Станут ли Госуслуги - суперприложением? Наши технологические подходы позволяют переиспользовать одну и ту же функциональность на разных поверхностях. Этот вопрос не в сфере технологий, а в сфере удобства использования. Мы исповедуем продуктовый подход, ориентируемся на нужды пользователя, на удобство и обратную связь. Если пользователям будет удобно использовать эти функции внутри Госуслуг, мы будем делать это делать", - заявил Пичугов на Дне Госуслуг на форуме-выставке "Россия".