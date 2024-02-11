Синоптик рассказал о погодных аномалиях в регионах России

«Вчерашний день принёс на юге порядка двух десятков температурных рекордов. В Краснодаре был побит рекорд 20-летней давности. И температуры в ряде районов, практически от Ялты до Махачкалы, были очень близки, а кое-где даже превышали 20 градусов. И поэтому эта тёплая погода, очень теплая погода, на 8—10 градусов выше обычной для этого времени года, она сохранится по крайней мере до середины следующей недели», — рассказал Шувалов.