Мизулина объяснила инцидент со студентами Казанского университета

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объяснила уход студентов Казанского университета с ее лекции. Комментарий опубликован в Telegram-канале «Лига безопасного интернета».

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В сообщении говорится, что студенты не устроили байкот Мизулиной, а напротив, хотели с ней фотографироваться и для этого направились в фотозону.

«Именно туда и устремился весь зал, когда услышал, что фото делаем в другом месте», – пояснила Мизулина.

Казанский федеральный университет (КФУ) опроверг информацию о том, что студенты якобы массово покинули аудиторию, в которой проходила встреча с Мизуллиной, передает РИА Новости.