В нескольких регионах России ожидаются ледяной дождь

Ледяной дождь и опасные погодные явления прогнозируются в нескольких регионах европейской части России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник в Псковской, Московской, Рязанской и Саратовской областях местами прогнозируется ледяной дождь", - сказал он.

По словам Вильфанда, условия для ледяного дождя обусловлены разницей температур на определенных высотах от земли.

"Температура на высоте 2-3 км отрицательная, затем на высоте от одной до полутора тысяч метров положительная, примерно от нуля до плюс двух градусов, а ниже - снова отрицательная", - рассказал он, пояснив, что после попадания в нижний слой осадки начинают обрастать коркой льда.

Метеоролог подчеркнул, что сложные погодные условия прогнозируются еще в нескольких регионах Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. "Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильное налипание мокрого снега, сильный гололед и сильное гололедно-изморозевое отложение", - добавил он, уточнив, что эти погодные явления прогнозируются в Тверской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Московской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областях и в Калмыкии.