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Иноагентов хотят лишить всех источников доходов в России

В Государственной думе обсуждается законопроект, который предлагает лишить иностранных агентов всех источников доходов. В том числе депутаты хотят запретить им размещать рекламу российских компаний. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иноагентов хотят лишить всех источников доходов в России
© РИА Новости

«В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — написал Володин у себя в Telegram.

Поводом для обсуждения законопроекта, со слов спикера, послужили возмущения россиян.

«Люди возмущены, что блогеры, льющие гряз на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях», — сказал Володин.

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Вячеслав Володин
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