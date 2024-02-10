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В Госдуме обсуждают закон о запрете рекламироваться у иноагентов

В Государственной думе РФ обсуждают законопроект, запрещающий россиянам и отечественным компания размещать рекламу у иностранных агентов. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В Госдуме обсуждают закон о запрете рекламироваться у иноагентов
© ТК «Звезда»

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», - написал он в Telegram.

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах Российской Федерации и призывы к деятельности против безопасности нашей страны.

Наказывать будут и тех, кто поддерживает и призывает вводить санкции против России. Кроме того, парламентарии предложили лишать виновных почетных званий и госнаград.

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