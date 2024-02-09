$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Компания «Елкин картон»* внесена в реестр иноагентов

Минюст России внес в список иностранных агентов российскую компанию «Елкин картон»*. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов
© РИА Новости

Как объяснили в ведомстве, основанием для внесения компании в реестр является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». При этом основатель компании, художник-карикатурист Сергей Елкин**, ранее также был был признан иностранным агентом.

Ранее в Минюсте заявили, что ведомство выявило факты работы иноагентов в штабах кандидатов на пост президента России.

*компания признана иноагентом Минюстом России.

**признан иноагентом Минюстом России.

Общество
Минюст России
30
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости