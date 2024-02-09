Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов

Как объяснили в ведомстве, основанием для внесения компании в реестр является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». При этом основатель компании, художник-карикатурист Сергей Елкин**, ранее также был был признан иностранным агентом.