Компанию карикатуриста Елкина* внесли в реестр иноагентов

Компания «Елкин картон»* внесена в реестр иноагентов
Минюст России внес в список иностранных агентов российскую компанию «Елкин картон»*. Об этом сообщает ТАСС.
Как объяснили в ведомстве, основанием для внесения компании в реестр является статья 9 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». При этом основатель компании, художник-карикатурист Сергей Елкин**, ранее также был был признан иностранным агентом.
Ранее в Минюсте заявили, что ведомство выявило факты работы иноагентов в штабах кандидатов на пост президента России.
*компания признана иноагентом Минюстом России.
**признан иноагентом Минюстом России.
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