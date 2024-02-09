Эксперт по лжи раскрыл значение эмоций Карлсона во время интервью с Путиным

На протяжении интервью с президентом России Владимиром Путиным журналист Такер Карлсон чувствовал себя некомфортно и напряженно, но не выдал ни одной негативной реакции. Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» высказал эксперт по лжи Илья Анищенко.

Он указал, что на протяжении всего интервью Карлсон выражал сосредоточенность, о чем говорили его сдвинутые брови и напряженные губы. В первую очередь, по словам эксперта, это связано с тем, что журналист старался внимательно слушать Путина и оказался не готов «к такому длительному и последовательному экскурсу в историю».

«Но в целом много эпизодов, где Карлсон искренне улыбается, смеется над шутками президента. Никакого страха, недоверия, отвращения на лице журналиста не замечено. Хотя иногда он терял нить разговора: Такеру было тяжело слушать и понять Путина. В такие моменты Карлсон чувствовал себя некомфортно: почесывался, двигался, перебирал руками. Всеми силами пытался соответствовать», — отметил Анищенко.

Также эксперт добавил, что журналист волновался, но «несильно» и в основном он был вовлечен в разговор и расположен к Путину, поэтому «не выдал ни одной негативной реакции».