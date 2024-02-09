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Роскомнадзор проверяет Duolingo на пропаганду ЛГБТ*

Пресс-служба Роскомнадзора сообщила, что ведомство организовало проверку бесплатного сервиса для изучения иностранных языков Duolingo. Об этом пишет ТАСС.

Роскомнадзор проверяет Duolingo на пропаганду ЛГБТ*
© РИА Новости

Как рассказали в Роскомнадзоре, сервис собираются проверить на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды. При этом ранее появилась информация о том, что в Роскомнадзор обратились с соответствующей просьбой правозащитники, якобы получившие несколько жалоб на сервис от родителей. В ведомстве эту информацию опровергли.

«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ», — сообщили в ведомстве.

Ранее Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал Роскомнадзор разблокировать социальную сеть X после интервью Путина Такеру Карлсону.

*признано «экстремистской организацией» в России.

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