Роскомнадзор проверяет Duolingo на пропаганду ЛГБТ*

Как рассказали в Роскомнадзоре, сервис собираются проверить на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды. При этом ранее появилась информация о том, что в Роскомнадзор обратились с соответствующей просьбой правозащитники, якобы получившие несколько жалоб на сервис от родителей. В ведомстве эту информацию опровергли.