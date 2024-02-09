Вильфанд предупредил россиян об экстремальных морозах

Температура в Московской области в выходные зафиксируется в диапазоне минус 21–26 градусов наряду с другими регионами на севере Центрального федерального округа, рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В их числе Тверская, Ивановская, Костромская, Ярославская и Владимирская области — там ожидается на 7–11 градусов ниже климатической нормы. При этом в отдельных районах Красноярского края температура упадет ниже 40 градусов мороза.

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В Северо-Западном федеральном округе, за исключением Псковской и Новгородской областей, с 10 по 14 февраля температура будет на 8–12 градусов ниже нормы, а в Архангельской области — на 15 градусов. В Мурманской области ожидается до 27 градусов мороза, в Архангельской — минус 25–33. В Ненецком автономном округе — минус 27–33, в Карелии — минус 20–27, в Коми — минус 30–35, — заявил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в Поволжском федеральном округе в выходные столбики термометров будут показывать от минус 20 до минус 26 градусов. На севере Урала также ожидается отклонение от нормы на 7–14 градусов в диапазоне минус 33–40 градусов. При этом на севере Красноярского края в эти же дни температура воздуха составит 40–43 градуса ниже нуля.

Кроме того, в Калмыкии, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях прогнозируются сильные осадки в виде дождя, снега и метели. По данным Вильфанда, ветер в выходные может достигать 29 метров в секунду. В Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае ожидаются снег, гололедные явления, метели, ветер до 22–30 метров в секунду. В Горном Алтае скорость ветра может составить до 35 метров в секунду. В Кузбассе 11 февраля будет сильный гололед.

8 февраля перекрыт абсолютный максимум температуры в Астрахани — 14,7 градуса тепла, предыдущий рекорд для 8 февраля был 11,1 градуса. В Элисте было +12,7, до этого рекорд был +10,3. В Нальчике было 17,8, во Владикавказе — 19,7, в Назрани — 20,5, в Грозном — 21,8, — отметил метеоролог.

Вильфанд объяснил это переносом теплых воздушных масс с Атлантики — циклоны переваливают через Урал и приносят тепло на юг Западной Сибири. Он отметил, что данное явление наблюдается все чаще по мере изменения климата.