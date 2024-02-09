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Правительство России обновило перечень подлежащих контролю наркотических средств

Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 12 новыми позициями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ТАСС

Согласно постановлению, в перечень включили представляющие особую опасность для жизни и здоровья граждан вещества из числа синтетических каннабиноидов, а также триптаминов и бензодиазепинов. RT на русском

Также расширился список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю на территории РФ. Ura.Ru

Правительство РФ обновило перечень подлежащих контролю наркотических средств
© РИА Новости
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