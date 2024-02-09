Правительство РФ обновило перечень подлежащих контролю наркотических средств

Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 12 новыми позициями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ТАСС
Согласно постановлению, в перечень включили представляющие особую опасность для жизни и здоровья граждан вещества из числа синтетических каннабиноидов, а также триптаминов и бензодиазепинов. RT на русском
Также расширился список растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю на территории РФ. Ura.Ru