$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Москвы в Баку

Авиакомпания «Уральские авиалинии», планировавшая с 8 февраля запустить перелеты в Баку из Москвы, отменила все авиарейсы по данному маршруту на ближайшую неделю в связи с невыдачей разрешения властями Азербайджана на осуществление полетов. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы из Москвы в Баку
© РИА Новости

Согласно информации пресс-службы, первый рейс в азербайджанскую столицу должен был состояться накануне, 8 февраля из аэропорта «Жуковский».

«Рейс не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали на это разрешения», — указывается в публикации.

Рейс «Уральских авиалиний» в Баку не состоялся из-за отсутствия разрешения

По данным компании, «Уральские авиалинии» имеют назначение и все технические возможности для осуществления и обеспечения рейса, при этом какие-либо ограничений для полетов отсутствуют.

«Причин для отказа нет», — утверждают в компании.

Таким образом, до 17 февраля все рейсы по маршруту «Жуковский» — Баку отменены, заключается в сообщении.

В декабре рейс «Уральских авиалиний» из Читы в Петербург с посадкой в Екатеринбурге задержали на сутки.

Общество
Уральские авиалинии
Москва
Баку
Азербайджан
16
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости