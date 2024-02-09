Защита Треповой* обжаловала приговор

Защита осужденной на 27 лет за взрыв в кафе в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой (внесена в список экстремистов и террористов в России) подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом «Комсомольской правде» заявил ее адвокат Даниил Берман.

2 апреля 2023 года в петербургском кафе Трепова* вручила блогеру и военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя Максим Фомин) самодельное взрывное устройство, замаскированное под статуэтку. В результате взрыва военкор погиб на месте, еще несколько десятков человек получили различные травмы.

Суд признал Трепову* виновной по делу о теракте и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 600 тысяч рублей.

«Апелляционная жалоба на приговор подана», - заявил адвокат Даниил Берман.

Жалоба будет рассматриваться в Верховном суде. Дата рассмотрения пока неизвестна, но ожидается, что находящаяся в СИЗО Санкт-Петербурга Трепова* примет участие в заседании по видеосвязи.